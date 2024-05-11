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"ФБР опасается": Вашингтон "заставляет" Россию вмешаться в выборы в США - 11.05.2024, ПРАЙМ
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"ФБР опасается": Вашингтон "заставляет" Россию вмешаться в выборы в США
"ФБР опасается": Вашингтон "заставляет" Россию вмешаться в выборы в США - 11.05.2024, ПРАЙМ
"ФБР опасается": Вашингтон "заставляет" Россию вмешаться в выборы в США
Американские разведчики "внимательно наблюдают", не приведет ли помощь Украине к вмешательству России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T12:20+0300
2024-05-11T12:21+0300
политика
выборы в сша
россия
фбр
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Американские разведчики "внимательно наблюдают", не приведет ли помощь Украине к вмешательству России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом рассказал в беседе с CNN пожелавший остаться неназванным высокопоставленный сотрудник ФБР.Как он сообщил, в ФБР опасаются, что поддержка Украины со стороны президента США Джо Байдена станет "мотивирующим событием для русских" для вмешательства в президентские выборы."Мы, конечно, следим, чтобы убедиться, что это не повышает риск", — сообщил собеседник телеканала.При этом в CNN отмечают, что указанные страхи обусловлены тем обстоятельством, что помощь США в адрес Украины в дальнейшем будет целиком и полностью зависеть от того, кто выигрывает президентские выборы. В то же время в CNN подчеркивают, что американские чиновники еще ни разу не привели ни одного примера вмешательства России в американские выборы.Среди других стран, которые, по мнению собеседника CNN, могут захотеть "подорвать доверие к честности выборов в США и усилить операции влияния", были названы Китай и Иран.
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выборы в сша, россия, фбр
Политика, выборы в США, РОССИЯ, ФБР
12:20 11.05.2024 (обновлено: 12:21 11.05.2024)
 
"ФБР опасается": Вашингтон "заставляет" Россию вмешаться в выборы в США

CNN: ФБР опасается, что политика Вашингтона "заставит" РФ вмешаться в выборы США

© www.fbi.govЭмблема ФБР
Эмблема ФБР
© www.fbi.gov
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Американские разведчики "внимательно наблюдают", не приведет ли помощь Украине к вмешательству России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом рассказал в беседе с CNN пожелавший остаться неназванным высокопоставленный сотрудник ФБР.
Как он сообщил, в ФБР опасаются, что поддержка Украины со стороны президента США Джо Байдена станет "мотивирующим событием для русских" для вмешательства в президентские выборы.
"Мы, конечно, следим, чтобы убедиться, что это не повышает риск", — сообщил собеседник телеканала.
При этом в CNN отмечают, что указанные страхи обусловлены тем обстоятельством, что помощь США в адрес Украины в дальнейшем будет целиком и полностью зависеть от того, кто выигрывает президентские выборы. В то же время в CNN подчеркивают, что американские чиновники еще ни разу не привели ни одного примера вмешательства России в американские выборы.
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Среди других стран, которые, по мнению собеседника CNN, могут захотеть "подорвать доверие к честности выборов в США и усилить операции влияния", были названы Китай и Иран.
 
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