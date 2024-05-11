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Прокуратура начала проверку после забастовки водителей во Владивостоке

Прокуратура начала проверку после забастовки водителей во Владивостоке - 11.05.2024, ПРАЙМ

Прокуратура начала проверку после забастовки водителей во Владивостоке

Прокуратура начала проверку в связи с забастовкой водителей автобусов во Владивостоке утром в субботу. Из-за забастовки не вышли на маршруты в положенное время... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T05:36+0300

2024-05-11T05:36+0300

2024-05-11T05:36+0300

экономика

владивосток

забастовка

прокуратура

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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Прокуратура начала проверку в связи с забастовкой водителей автобусов во Владивостоке утром в субботу. Из-за забастовки не вышли на маршруты в положенное время 22 автобуса, сообщает прокуратура Приморья. Местная пресса ранее информировала, что водители более десяти автобусов маршрутов № 31 и 64 во Владивостоке утром в субботу начали забастовку в связи с долгами по заработной плате и не вышли в положенное время на линию. В сообщении, в частности, указывается: "В настоящее время работа маршрутов осуществляется в штатном режиме, по расписанию. При этом утром 11 мая произошла задержка выхода на линию 22 автобусов по причине разногласий в вопросе размера оплаты труда водителей". Как отмечают в прокуратуре, данные о полной невыплате зарплаты водителям автобусов предварительно не подтвердились. В надзорном ведомстве сообщили: "Прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав работников ООО "Каслар" и ООО "Владавто", по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению трудового законодательства как в части оплаты труда (размера и своевременности выплат), так и достаточности трудовых ресурсов для выполнения обязательств, принятых по контрактам".

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владивосток

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владивосток, забастовка, прокуратура