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Названы причины отказа ЕС от конфискации замороженных российских активов

Названы причины отказа ЕС от конфискации замороженных российских активов - 12.05.2024, ПРАЙМ

Названы причины отказа ЕС от конфискации замороженных российских активов

Евросоюз отказался от полной конфискации замороженных российских активов из-за риска испортить репутацию и потерять крупнейших клиентов, пишет иранское издание... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:37+0300

2024-05-12T18:37+0300

2024-05-12T18:37+0300

экономика

санкции против рф

замороженные российские активы

ес

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Евросоюз отказался от полной конфискации замороженных российских активов из-за риска испортить репутацию и потерять крупнейших клиентов, пишет иранское издание Javan.Клиринговая палата Euroclear сообщила о заработке 1,7 миллиарда долларов прибыли на замороженных российских активах за три месяца. Старший исполнительный директор фонда Валери Урбен предупредила, что использование этой прибыли может оказать сильное влияние на мировые финансовые рынки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramEuroclear заблокировала на своих счетах российские ценные бумаги на сумму свыше 200 миллиардов евро, и за прошедший год на эти счета было получено почти 4,4 миллиарда евро прибыли.По словам Урбен, помимо новостей о колоссальных заработках, вместе с арестом счетов встает также вопрос о правовой неопределенности доходовEuroclear выступает против планов Брюсселя использовать заблокированные российские активы, считая, что это наносит ущерб репутации компании и портит ее бизнес.На этом фоне Китай начал репатриацию своих валютных резервов в качестве меры предосторожности против возможной конфискации. Далее могут последовать и крупнейшие инвесторы из других стран, отмечает издание.На прошлой неделе сообщалось, что представители стран "Семерки" заявили, что полная конфискация активов не стоит на повестке дня, несмотря на многочисленные просьбы Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. В МИД России назвали данную инициативу "воровством".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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санкции против рф, замороженные российские активы, ес