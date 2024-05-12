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Комитет ГД поддержал Алиханова на пост главы Минпромторга

Комитет ГД поддержал Алиханова на пост главы Минпромторга - 12.05.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал Алиханова на пост главы Минпромторга

Комитет ГД по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга РФ. Об этом сообщили РИА Новости в комитете. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:02+0300

2024-05-12T17:02+0300

2024-05-12T17:07+0300

кабмин

антон алиханов

минпромторг

госдума

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга РФ. Об этом сообщили РИА Новости в комитете. "Комитет поддержал его кандидатуру", — заявил собеседник агентства.Комитеты нижней палаты парламента 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой кабмина Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга. С 2012 года его возглавляет ныне и.о. министра и вице-премьера Денис Мантуров.Мантуров также рекомендовал сделать Алиханова своим преемником."Рад был бы вернуться в родное министерство, в близкий мне сектор экономики. Минпромторг России – одно из самых гигантских, если так можно сказать, ведомств в стране. Министерство курирует все возможные отрасли промышленности плюс еще и сферу внутренней и внешней торговли", — процитировала слова Алиханова пресс-служба кабмина."Для нас главный ориентир – это послание Президента Федеральному Собранию и новый указ о национальных целях развития. Главным приоритетом остается технологический суверенитет страны. Свой вклад необходимо внести в продовольственную, транспортную, информационную и энергетическую безопасность. Необходимо обеспечить безопасность нашей критической инфраструктуры. Будем активно работать со всеми заинтересованными сторонами на благо нашей промышленности и развития сферы торговли", — отметил Алиханов.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

https://1prime.ru/20240512/mintrud-848084533.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон алиханов, минпромторг, госдума