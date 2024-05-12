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Фундамент для увеличения производства продукции АПК создан, заявил Патрушев - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Фундамент для увеличения производства продукции АПК создан, заявил Патрушев
Фундамент для увеличения производства продукции АПК создан, заявил Патрушев - 12.05.2024, ПРАЙМ
Фундамент для увеличения производства продукции АПК создан, заявил Патрушев
Необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК создан в России, будет набирать обороты и система работы по повышению... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:35+0300
2024-05-12T13:35+0300
экономика
апк
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК создан в России, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом. "К 2030 году необходимо на четверть нарастить нам производство и в 1,5 раза должен быть увеличен наш экспорт. Задача серьезная, амбициозная, но для этого в последние годы, в том числе при вашей очень большой поддержке, создан прочный, хороший фундамент. Кроме того, в текущих условиях будет и дальше набирать обороты система работы по повышению нашей импортонезависимости", - сообщил он. Патрушев отметил, что также будет выполнено все необходимое для ускорения преобразования на сельских территориях. "Обязательно продолжится реализация всех остальных наших госпрограмм, ответственность за которые возложена на министерство сельского хозяйства, в том числе программы по развитию села. За пять лет на ее мероприятия выделено 255 миллиардов рублей. Это позволит в той или иной степени охватить различными мероприятиями 14 миллионов человек, проживающих в сельской местности", - добавил он. Кроме того, Патрушев выразил уверенность, что Оксана Лут, которая была выдвинута на пост министра сельского хозяйства, а также управленческая команда, которую она выстроит, сделают все для достижения поставленных президентом задач. "Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге сможем продолжить заниматься системным развитием нашего агропромышленного комплекса", - заключил Патрушев.
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апк, дмитрий патрушев
Экономика, АПК, Дмитрий Патрушев
13:35 12.05.2024
 
Фундамент для увеличения производства продукции АПК создан, заявил Патрушев

Патрушев: фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК создан

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК создан в России, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.
"К 2030 году необходимо на четверть нарастить нам производство и в 1,5 раза должен быть увеличен наш экспорт. Задача серьезная, амбициозная, но для этого в последние годы, в том числе при вашей очень большой поддержке, создан прочный, хороший фундамент. Кроме того, в текущих условиях будет и дальше набирать обороты система работы по повышению нашей импортонезависимости", - сообщил он.
Патрушев отметил, что также будет выполнено все необходимое для ускорения преобразования на сельских территориях.
"Обязательно продолжится реализация всех остальных наших госпрограмм, ответственность за которые возложена на министерство сельского хозяйства, в том числе программы по развитию села. За пять лет на ее мероприятия выделено 255 миллиардов рублей. Это позволит в той или иной степени охватить различными мероприятиями 14 миллионов человек, проживающих в сельской местности", - добавил он.
Кроме того, Патрушев выразил уверенность, что Оксана Лут, которая была выдвинута на пост министра сельского хозяйства, а также управленческая команда, которую она выстроит, сделают все для достижения поставленных президентом задач.
"Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге сможем продолжить заниматься системным развитием нашего агропромышленного комплекса", - заключил Патрушев.
Дмитрий Патрушев
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ЭкономикаАПКДмитрий Патрушев
 
 
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