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Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали - 12.05.2024, ПРАЙМ

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителю, упавшего в реку Мойка автобуса. Об этом сообщила... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T13:45+0300

2024-05-12T13:45+0300

2024-05-12T13:45+0300

происшествия

санкт-петербург

автобус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителю, упавшего в реку Мойка автобуса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024", — сказано в сообщении. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.

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санкт-петербург, автобус