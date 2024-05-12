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Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали
Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали - 12.05.2024, ПРАЙМ
Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителю, упавшего в реку Мойка автобуса. Об этом сообщила... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:45+0300
2024-05-12T13:45+0300
происшествия
санкт-петербург
автобус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителю, упавшего в реку Мойка автобуса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024", — сказано в сообщении. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
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санкт-петербург, автобус
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, автобус
13:45 12.05.2024
 
Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали

Пресс-служба судов Петербурга: водителя упавшего в реку автобуса арестовали на 2 месяца

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
© МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителю, упавшего в реку Мойка автобуса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024", — сказано в сообщении.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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12:17
 
ПроисшествияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГавтобус
 
 
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