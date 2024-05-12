https://1prime.ru/20240512/armiya-848088582.html

Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию

Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию - 12.05.2024, ПРАЙМ

Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию

США тратят на свою армию слишком много, превосходя другие страны по этому показателю, и уместно эти расходы сократить, пишет специалист по вопросам обороны и... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:23+0300

2024-05-12T18:23+0300

2024-05-12T18:23+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. США тратят на свою армию слишком много, превосходя другие страны по этому показателю, и уместно эти расходы сократить, пишет специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Харрисон Касс для американского издания The National Interest.Военный бюджет США составляет почти 900 миллиардов долларов в год, что делает его вне конкуренции. Китай и Россия тратят на оборону значительно меньше, чем США — первый выделяет на эти цели 300 миллиардов долларов в год, а вторая — менее 90 миллиардов долларов в год, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХотя военное господство США на мировой арене по-прежнему остается недостижимым, автор задается вопросами — смогут ли они сдержать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе одной грубой силой, если потребуется, и смогут ли они противостоять Китаю и России одновременно."Поскольку тратить еще больше безответственно, а текущий уровень расходов по-прежнему несостоятелен, наиболее уместным вариантом представляется все же сокращение расходов", — отмечается в статье.США имеют обширную и благоприятную географию, что обеспечивает их собственную безопасность, и на эту задачу американским военным потребуется немного усилий, пишет автор.Он подчеркивает, что американские ресурсы не безграничны, и приходится расставлять приоритеты в других областях — такие, как социальные программы, развитие инфраструктуры.Сокращение расходов на армию представляется уместным вариантом, учитывая ограниченность ресурсов, отмечает Хасс.В качестве примера он приводит проблемы города, где живет, — там "царят бездомность и преступность, на дорогах хаос, а пожарные и полиция недополучают средства"."Всего лишь один из 850 миллиардов долларов, потраченных на армию, решительно улучшит состояние нашего города, а с ним и положение сотен тысяч американских граждан", — подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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