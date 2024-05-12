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Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию
Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию - 12.05.2024, ПРАЙМ
Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию
США тратят на свою армию слишком много, превосходя другие страны по этому показателю, и уместно эти расходы сократить, пишет специалист по вопросам обороны и... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:23+0300
2024-05-12T18:23+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. США тратят на свою армию слишком много, превосходя другие страны по этому показателю, и уместно эти расходы сократить, пишет специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Харрисон Касс для американского издания The National Interest.Военный бюджет США составляет почти 900 миллиардов долларов в год, что делает его вне конкуренции. Китай и Россия тратят на оборону значительно меньше, чем США — первый выделяет на эти цели 300 миллиардов долларов в год, а вторая — менее 90 миллиардов долларов в год, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХотя военное господство США на мировой арене по-прежнему остается недостижимым, автор задается вопросами — смогут ли они сдержать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе одной грубой силой, если потребуется, и смогут ли они противостоять Китаю и России одновременно."Поскольку тратить еще больше безответственно, а текущий уровень расходов по-прежнему несостоятелен, наиболее уместным вариантом представляется все же сокращение расходов", — отмечается в статье.США имеют обширную и благоприятную географию, что обеспечивает их собственную безопасность, и на эту задачу американским военным потребуется немного усилий, пишет автор.Он подчеркивает, что американские ресурсы не безграничны, и приходится расставлять приоритеты в других областях — такие, как социальные программы, развитие инфраструктуры.Сокращение расходов на армию представляется уместным вариантом, учитывая ограниченность ресурсов, отмечает Хасс.В качестве примера он приводит проблемы города, где живет, — там "царят бездомность и преступность, на дорогах хаос, а пожарные и полиция недополучают средства"."Всего лишь один из 850 миллиардов долларов, потраченных на армию, решительно улучшит состояние нашего города, а с ним и положение сотен тысяч американских граждан", — подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, пентагон
США, Пентагон
18:23 12.05.2024
 
Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию

TNI: США не хватит военной мощи для противостояния России и Китаю одновременно

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. США тратят на свою армию слишком много, превосходя другие страны по этому показателю, и уместно эти расходы сократить, пишет специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Харрисон Касс для американского издания The National Interest.
Военный бюджет США составляет почти 900 миллиардов долларов в год, что делает его вне конкуренции. Китай и Россия тратят на оборону значительно меньше, чем США — первый выделяет на эти цели 300 миллиардов долларов в год, а вторая — менее 90 миллиардов долларов в год, говорится в публикации.
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Хотя военное господство США на мировой арене по-прежнему остается недостижимым, автор задается вопросами — смогут ли они сдержать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе одной грубой силой, если потребуется, и смогут ли они противостоять Китаю и России одновременно.
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"Поскольку тратить еще больше безответственно, а текущий уровень расходов по-прежнему несостоятелен, наиболее уместным вариантом представляется все же сокращение расходов", — отмечается в статье.
США имеют обширную и благоприятную географию, что обеспечивает их собственную безопасность, и на эту задачу американским военным потребуется немного усилий, пишет автор.
Он подчеркивает, что американские ресурсы не безграничны, и приходится расставлять приоритеты в других областях — такие, как социальные программы, развитие инфраструктуры.
Сокращение расходов на армию представляется уместным вариантом, учитывая ограниченность ресурсов, отмечает Хасс.
В качестве примера он приводит проблемы города, где живет, — там "царят бездомность и преступность, на дорогах хаос, а пожарные и полиция недополучают средства".
"Всего лишь один из 850 миллиардов долларов, потраченных на армию, решительно улучшит состояние нашего города, а с ним и положение сотен тысяч американских граждан", — подчеркнул автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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