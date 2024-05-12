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Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину
Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину - 12.05.2024, ПРАЙМ
Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину
Водитель упавшего в реку Мойка автобуса в Санкт-Петербурге раскаивается, что управлял автобусом с неисправными тормозами и признал вину. Он выразил... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:17+0300
2024-05-12T12:17+0300
происшествия
санкт-петербург
автобус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. Водитель упавшего в реку Мойка автобуса в Санкт-Петербурге раскаивается, что управлял автобусом с неисправными тормозами и признал вину. Он выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает", — сказано в сообщении. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга сейчас приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
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санкт-петербург, автобус
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, автобус
12:17 12.05.2024
 
Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину

Пресс-служба судов Петербурга: водитель упавшего в реку автобуса признал вину

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. Водитель упавшего в реку Мойка автобуса в Санкт-Петербурге раскаивается, что управлял автобусом с неисправными тормозами и признал вину. Он выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает", — сказано в сообщении.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга сейчас приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
Омск - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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