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Азаров рассказал, когда наступит дефолт на Украине
Азаров рассказал, когда наступит дефолт на Украине - 12.05.2024, ПРАЙМ
Азаров рассказал, когда наступит дефолт на Украине
Дефолт на Украине наступит сразу после того, как прекратится оказание финансовой помощь Киеву со стороны Запада, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:55+0300
2024-05-12T13:55+0300
2024-05-12T13:55+0300
экономика
украина
дефолт
экономика украины
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Дефолт на Украине наступит сразу после того, как прекратится оказание финансовой помощь Киеву со стороны Запада, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. "Долговая нагрузка на то, что осталось от экономики Украины — нереальная. Вернуть долги нереально, физически невозможно. Даже если мы захотим все восстановить, людей ободрать до нитки, все равно не сможем отдать долги. Поэтому дефолт наступит сразу после того, как США или ЕС прекратят дотировать киевский режим. Все, дефолт неизбежен!", — написал он в своем Telegram-канале. Азаров отметил, что страна потеряла промышленно-сырьевую базу, а ее восстановление является практически неразрешимой задачей. Кроме того, энергосистема страны вырабатывает всего пятую часть от прежних объемов. "Потребление энергетики сократилось в пять раз. На этом фоне не может ни одно производство вырасти. Все расчеты по ВВП, которые приводит киевский режим, абсолютно пустые вещи… ВВП Украины не 160 миллиардов долларов. Неоткуда такой цифре возникнуть. Это все приписки, связанные с приходом громадных денег в страну. Реальный ВВП Украины, на мой взгляд, около 70 миллиардов долларов, в лучшем случае", - добавил он. В марте издание Financial Times сообщило со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, дефолт, экономика украины
Экономика, УКРАИНА, дефолт, Экономика Украины
Азаров рассказал, когда наступит дефолт на Украине
Азаров: дефолт на Украине наступит сразу после прекращения финпомощи Запада
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Дефолт на Украине наступит сразу после того, как прекратится оказание финансовой помощь Киеву со стороны Запада, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.
"Долговая нагрузка на то, что осталось от экономики Украины — нереальная. Вернуть долги нереально, физически невозможно. Даже если мы захотим все восстановить, людей ободрать до нитки, все равно не сможем отдать долги. Поэтому дефолт наступит сразу после того, как США или ЕС прекратят дотировать киевский режим. Все, дефолт неизбежен!", — написал он в своем Telegram-канале.
Азаров отметил, что страна потеряла промышленно-сырьевую базу, а ее восстановление является практически неразрешимой задачей. Кроме того, энергосистема страны вырабатывает всего пятую часть от прежних объемов.
"Потребление энергетики сократилось в пять раз. На этом фоне не может ни одно производство вырасти. Все расчеты по ВВП, которые приводит киевский режим, абсолютно пустые вещи… ВВП Украины не 160 миллиардов долларов. Неоткуда такой цифре возникнуть. Это все приписки, связанные с приходом громадных денег в страну. Реальный ВВП Украины, на мой взгляд, около 70 миллиардов долларов, в лучшем случае", - добавил он.
В марте издание Financial Times сообщило со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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