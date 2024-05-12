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В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке - 12.05.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке - 12.05.2024, ПРАЙМ
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке
Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:53+0300
2024-05-12T12:39+0300
происшествия
белгород
обрушение дома
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. "На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту", — сказал он. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ и в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. "Выехал на место. Все подробности позже", — написал он в своем Telegram-канале.По словам представителя экстренных служб, попадание произошло в третий подъезд, при обрушении пострадали семь человек, сейчас проводится эвакуация жителей.Позднее он сообщил, что число пострадавших выросло до девяти человек.По данным корреспондента РИА Новости, спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки. По его слловам, на месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.Ранее в городе несколько раз объявлялась ракетная опасность.Согласно сообщению в Telegram-канале Следственного комитета РФ, по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте."По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. 12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)", — сказано в сообщении.
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белгород, обрушение дома
Происшествия, БЕЛГОРОД, обрушение дома
11:53 12.05.2024 (обновлено: 12:39 12.05.2024)
 
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке

РИА Новости: в Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, на место едут спасатели

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту", — сказал он.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ и в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.
"Выехал на место. Все подробности позже", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам представителя экстренных служб, попадание произошло в третий подъезд, при обрушении пострадали семь человек, сейчас проводится эвакуация жителей.
Позднее он сообщил, что число пострадавших выросло до девяти человек.
По данным корреспондента РИА Новости, спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки. По его слловам, на месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.
Ранее в городе несколько раз объявлялась ракетная опасность.
Согласно сообщению в Telegram-канале Следственного комитета РФ, по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.
"По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. 12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)", — сказано в сообщении.
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