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На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома - 12.05.2024, ПРАЙМ
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На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома
На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома - 12.05.2024, ПРАЙМ
На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома
Во время поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:03+0300
2024-05-12T13:03+0300
происшествия
белгород
обрушение дома
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Во время поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение", — сказано в сообщении. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в многоэтажке обрушились последний чердачный этаж с крышей. Он отметил, что на завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого момента гражданских, которые помогали разбирать завалы, с места попросили уйти. Кроме того, очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.Официальные данные по пострадавшим в результате последнего обрушения не поступало.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
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белгород, обрушение дома
Происшествия, БЕЛГОРОД, обрушение дома
13:03 12.05.2024
 
На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома

МЧС: на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМЧС РФ
МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Во время поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение", — сказано в сообщении.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в многоэтажке обрушились последний чердачный этаж с крышей. Он отметил, что на завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого момента гражданских, которые помогали разбирать завалы, с места попросили уйти.
Кроме того, очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.
Официальные данные по пострадавшим в результате последнего обрушения не поступало.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
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