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Из-за обстрела Белгорода ВСУ пострадало 20 человек, заявил Гладков
Из-за обстрела Белгорода ВСУ пострадало 20 человек, заявил Гладков - 12.05.2024, ПРАЙМ
Из-за обстрела Белгорода ВСУ пострадало 20 человек, заявил Гладков
В результате обстрела Белгорода ВСУ 12 мая, предварительно, пострадали 20 человек, включая двоих детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:04+0300
2024-05-12T18:04+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В результате обстрела Белгорода ВСУ 12 мая, предварительно, пострадали 20 человек, включая двоих детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", — написал Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавший 16-летний подросток госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницыКак сообщил Вячеслав Гладков, в медицинских учреждениях Белгорода под наблюдением специалистов находятся 11 человек, получившие различные травмы. Еще шесть человек уже прошли необходимое лечение и были отправлены домой на амбулаторный режим.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область, ВСУ
Из-за обстрела Белгорода ВСУ пострадало 20 человек, заявил Гладков
Гладков: в результате обстрела Белгорода ВСУ в воскресенье пострадали 20 человек
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В результате обстрела Белгорода ВСУ 12 мая, предварительно, пострадали 20 человек, включая двоих детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавший 16-летний подросток госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы
Как сообщил Вячеслав Гладков, в медицинских учреждениях Белгорода под наблюдением специалистов находятся 11 человек, получившие различные травмы. Еще шесть человек уже прошли необходимое лечение и были отправлены домой на амбулаторный режим.
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".