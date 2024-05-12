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Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде - 12.05.2024, ПРАЙМ
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:10+0300
2024-05-12T18:10+0300
происшествия
белгород
белгородская область
россия
всу
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное правительство. "В Минздраве Белгородской области работает горячая линия для родственников пострадавших с 09.00 до 22.00: +7 (4722) 23-58-58", — говорится в сообщении. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.
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белгород, белгородская область, россия, всу
Происшествия, БЕЛГОРОД, Белгородская область, РОССИЯ, ВСУ
18:10 12.05.2024
 
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде

Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное правительство.
"В Минздраве Белгородской области работает горячая линия для родственников пострадавших с 09.00 до 22.00: +7 (4722) 23-58-58", — говорится в сообщении.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.
 
ПроисшествияБЕЛГОРОДБелгородская областьРОССИЯВСУ
 
 
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