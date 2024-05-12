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Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде

Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде - 12.05.2024, ПРАЙМ

Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде

Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:10+0300

2024-05-12T18:10+0300

2024-05-12T18:10+0300

происшествия

белгород

белгородская область

россия

всу

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное правительство. "В Минздраве Белгородской области работает горячая линия для родственников пострадавших с 09.00 до 22.00: +7 (4722) 23-58-58", — говорится в сообщении. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.

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белгородская область

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