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Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде - 12.05.2024, ПРАЙМ
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:10+0300
2024-05-12T18:10+0300
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное правительство. "В Минздраве Белгородской области работает горячая линия для родственников пострадавших с 09.00 до 22.00: +7 (4722) 23-58-58", — говорится в сообщении. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.
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Происшествия, БЕЛГОРОД, Белгородская область, РОССИЯ, ВСУ
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Горячая линия для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде открыта в минздраве региона, сообщает областное правительство.
"В Минздраве Белгородской области работает горячая линия для родственников пострадавших с 09.00 до 22.00: +7 (4722) 23-58-58", — говорится в сообщении.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.