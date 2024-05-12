https://1prime.ru/20240512/belgorod-848089707.html

В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто

В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто - 12.05.2024, ПРАЙМ

В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто

Владельцы пострадавших в ходе обстрела автомобилей в Белгороде получат выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:52+0300

2024-05-12T18:52+0300

2024-05-12T18:52+0300

происшествия

белгород

белгородская область

россия

каско

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владельцы пострадавших в ходе обстрела автомобилей в Белгороде получат выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. "Владельцы автомобилей в Белгороде, чьи авто пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ в воскресенье и были застрахованы по каско, получат выплаты по закону. Этот случай является страховым", — сказали в РСА.12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.

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