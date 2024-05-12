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В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто - 12.05.2024, ПРАЙМ
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В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто
В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто - 12.05.2024, ПРАЙМ
В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто
Владельцы пострадавших в ходе обстрела автомобилей в Белгороде получат выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:52+0300
2024-05-12T18:52+0300
происшествия
белгород
белгородская область
россия
каско
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владельцы пострадавших в ходе обстрела автомобилей в Белгороде получат выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. "Владельцы автомобилей в Белгороде, чьи авто пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ в воскресенье и были застрахованы по каско, получат выплаты по закону. Этот случай является страховым", — сказали в РСА.12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
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белгород, белгородская область, россия, каско
Происшествия, БЕЛГОРОД, Белгородская область, РОССИЯ, каско
18:52 12.05.2024
 
В РСА рассказали о выплатах белгородцам за пострадавшие в обстреле авто

РСА: Белгородцы, чьи пострадавшие машины имели каско, получат выплаты

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 12 мая ПРАЙМ. Владельцы пострадавших в ходе обстрела автомобилей в Белгороде получат выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.
"Владельцы автомобилей в Белгороде, чьи авто пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ в воскресенье и были застрахованы по каско, получат выплаты по закону. Этот случай является страховым", — сказали в РСА.
12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
18:10
 
ПроисшествияБЕЛГОРОДБелгородская областьРОССИЯкаско
 
 
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