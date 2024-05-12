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Над Белгородом уничтожили 14 реактивных снарядов
Над Белгородом уничтожили 14 реактивных снарядов - 12.05.2024, ПРАЙМ
Над Белгородом уничтожили 14 реактивных снарядов
С 19.50 до 20.40 по московскому времени над Белгородом уничтожено 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:15+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. С 19.50 до 20.40 по московскому времени над Белгородом уничтожено 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны России."Двенадцатого мая с 19.50 до 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. В результате в десятиэтажном жилом доме целиком обрушился подъезд.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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белгород, белгородская область, россия
Происшествия, БЕЛГОРОД, Белгородская область, РОССИЯ
Над Белгородом уничтожили 14 реактивных снарядов
Над Белгородом сбили 12 снарядов РСЗО "Вампир" и 2 снаряда РСЗО "Ольха"
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. С 19.50 до 20.40 по московскому времени над Белгородом уничтожено 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатого мая с 19.50 до 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. В результате в десятиэтажном жилом доме целиком обрушился подъезд.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.