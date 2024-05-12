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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11 - 12.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще троих погибших, среди них двое детей, подтверждена гибель 11 человек, сообщили РИА Новости в... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T22:11+0300

2024-05-12T22:11+0300

2024-05-12T22:11+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще троих погибших, среди них двое детей, подтверждена гибель 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей. Всего извлечены тела одиннадцати человек", - говорится в сообщении. 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.

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