https://1prime.ru/20240512/belgorod-848093438.html
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11 - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще троих погибших, среди них двое детей, подтверждена гибель 11 человек, сообщили РИА Новости в... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T22:11+0300
2024-05-12T22:11+0300
2024-05-12T22:11+0300
происшествия
россия
белгород
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ace7ddcccf5d228be405ee5b9b8256f.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще троих погибших, среди них двое детей, подтверждена гибель 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей. Всего извлечены тела одиннадцати человек", - говорится в сообщении. 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6272b45abb447a1a24d0cea59aae7dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область, ВСУ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11
МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще троих погибших, среди них двое детей, подтверждена гибель 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей. Всего извлечены тела одиннадцати человек", - говорится в сообщении.
12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.