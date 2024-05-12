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Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ - 12.05.2024, ПРАЙМ

Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов в Белгороде в результате очередного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T22:41+0300

2024-05-12T22:41+0300

2024-05-12T22:41+0300

происшествия

россия

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белгород

всу

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов в Белгороде в результате очередного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов - выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Осколками посекло 5 автомобилей и несколько остановочных комплексов", — написал Гладков в Telegram-канале.12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.

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россия, белгородская область, белгород, всу