https://1prime.ru/20240512/belgorod-848093607.html
Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ
Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ - 12.05.2024, ПРАЙМ
Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ
Повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов в Белгороде в результате очередного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T22:41+0300
2024-05-12T22:41+0300
2024-05-12T22:41+0300
происшествия
россия
белгородская область
белгород
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848088318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e1bac92fc002283ce393a1a9547cd17d.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов в Белгороде в результате очередного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов - выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Осколками посекло 5 автомобилей и несколько остановочных комплексов", — написал Гладков в Telegram-канале.12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
белгородская область
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848088318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d771e8a1a1eb04fb54b8c5092bc39f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, белгород, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, БЕЛГОРОД, ВСУ
Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ
Гладков: в ходе обстрелов ВСУ повреждены 5 многоквартирных домов Белгорода
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов в Белгороде в результате очередного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов - выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Осколками посекло 5 автомобилей и несколько остановочных комплексов", — написал Гладков в Telegram-канале.
12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.