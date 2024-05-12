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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 12 - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 12
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 12 - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 12
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T22:47+0300
2024-05-12T22:47+0300
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Всего извлечены 12 тел погибших", — говорится в сообщении. 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
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россия, белгород, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область, ВСУ
22:47 12.05.2024
 
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 12

МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Всего извлечены 12 тел погибших", — говорится в сообщении.
12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
 
ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДБелгородская областьВСУ
 
 
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