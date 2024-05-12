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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13 - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до 13, сообщает МЧС РФ. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T23:38+0300
2024-05-12T23:38+0300
2024-05-12T23:38+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до 13, сообщает МЧС РФ. "В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов", — говорится в Telegram-канале ведомства. 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.
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Происшествия, БЕЛГОРОД, РОССИЯ, обрушение, обрушение дома, ВСУ, МЧС
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13
МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до 13, сообщает МЧС РФ.
"В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов", — говорится в Telegram-канале ведомства.
12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.