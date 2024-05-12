https://1prime.ru/20240512/belgorod-848094168.html

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13 - 12.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 13

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до 13, сообщает МЧС РФ. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T23:38+0300

2024-05-12T23:38+0300

2024-05-12T23:38+0300

происшествия

белгород

россия

обрушение

обрушение дома

всу

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848094018_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3096aabeb5cf81df9300f7d0c8220819.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до 13, сообщает МЧС РФ. "В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов", — говорится в Telegram-канале ведомства. 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился целый подъезд. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в том числе двое детей.

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, россия, обрушение, обрушение дома, всу, мчс