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В Госдуму внесут законопроект о поддержке растущего бизнеса
В Госдуму внесут законопроект о поддержке растущего бизнеса - 12.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесут законопроект о поддержке растущего бизнеса
Законопроект о поддержке растущего бизнеса в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:10+0300
2024-05-12T16:10+0300
2024-05-12T16:10+0300
экономика
поддержка бизнеса
законопроект
максим решетников
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Законопроект о поддержке растущего бизнеса в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников. Президент России Владимир Путин в прошлом году поручил правительству к началу следующего года представить предложения о поддержке растущего бизнеса, который выходит из категории малого и среднего в более крупную, включая запуск льготного переходного режима налогообложения. В воскресенье Решетников принимает участие в заседании комитета Госдумы по экономической политике. "Необходимо, чтобы эффективные компании быстрее росли и перерастали сектор МСП (малое и среднее предпринимательство - ред.). По поручению президента проработаны критерии МСП плюс, сейчас законопроект по этой категории заканчивает процедуру согласования, в ближайшее время будет представлен в Госдуму", - сказал Решетников. Летом прошлого года Минэкономразвития предлагало в качестве поддержки растущего бизнеса включить предприятия ряда отраслей с выручкой от 2 до 4 миллиардов рублей в программы гарантийной поддержки и льготного кредитования.
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поддержка бизнеса, законопроект, максим решетников
Экономика, поддержка бизнеса, законопроект, Максим Решетников
В Госдуму внесут законопроект о поддержке растущего бизнеса
Решетников: проект закона о поддержке растущего бизнеса в скором внесут в ГД
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Законопроект о поддержке растущего бизнеса в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников.
Президент России Владимир Путин в прошлом году поручил правительству к началу следующего года представить предложения о поддержке растущего бизнеса, который выходит из категории малого и среднего в более крупную, включая запуск льготного переходного режима налогообложения.
В воскресенье Решетников принимает участие в заседании комитета Госдумы по экономической политике.
"Необходимо, чтобы эффективные компании быстрее росли и перерастали сектор МСП (малое и среднее предпринимательство - ред.). По поручению президента проработаны критерии МСП плюс, сейчас законопроект по этой категории заканчивает процедуру согласования, в ближайшее время будет представлен в Госдуму", - сказал Решетников.
Летом прошлого года Минэкономразвития предлагало в качестве поддержки растущего бизнеса включить предприятия ряда отраслей с выручкой от 2 до 4 миллиардов рублей в программы гарантийной поддержки и льготного кредитования.
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