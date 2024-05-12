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США делают все, чтобы ускорить военную помощь Украине, заявил Блинкен

США делают все, чтобы ускорить военную помощь Украине, заявил Блинкен - 12.05.2024, ПРАЙМ

США делают все, чтобы ускорить военную помощь Украине, заявил Блинкен

Вашингтон делает все возможное, для ускорения военных поставок Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:21+0300

2024-05-12T17:21+0300

2024-05-12T17:21+0300

политика

сша

поддержка украины

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Вашингтон делает все возможное, для ускорения военных поставок Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News. "Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. То же самое делают европейцы. Я убежден, что Украина может эффективно держать линию (фронта — ред.) на востоке", — сказал он. Он отметил, что в нынешний "сложный момент" Киеву также по силам развивать успехи на Черном море, в том числе угрожая Вооруженным силам РФ в Крыму и США предоставляют для этого системы вооружений. Ранее на этой неделе США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, поддержка украины, энтони блинкен