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Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности - 12.05.2024, ПРАЙМ

Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил в аэропорту Иркутска вынужденную посадку в связи с технической неисправностью судна. Об этом... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T07:36+0300

2024-05-12T07:36+0300

2024-05-12T07:43+0300

происшествия

boeing 777

посадка

неисправность

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил в аэропорту Иркутска вынужденную посадку в связи с технической неисправностью судна. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Как говорится в сообщении прокуратуры, "двенадцатого мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Боинг 777, выполнявший рейс "Москва-Гуанчжоу", в связи с технической неисправностью судна". Также сообщается, что при вынужденной посадке никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются в настоящий момент. По предварительным данным, вылет борта запланирован на 19.00 (14.00 мск).

https://1prime.ru/20240507/boeing-847957573.html

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boeing 777, посадка, неисправность