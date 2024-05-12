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Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности - 12.05.2024, ПРАЙМ
Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил в аэропорту Иркутска вынужденную посадку в связи с технической неисправностью судна. Об этом... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T07:36+0300
2024-05-12T07:36+0300
2024-05-12T07:43+0300
происшествия
boeing 777
посадка
неисправность
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил в аэропорту Иркутска вынужденную посадку в связи с технической неисправностью судна. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Как говорится в сообщении прокуратуры, "двенадцатого мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Боинг 777, выполнявший рейс "Москва-Гуанчжоу", в связи с технической неисправностью судна". Также сообщается, что при вынужденной посадке никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются в настоящий момент. По предварительным данным, вылет борта запланирован на 19.00 (14.00 мск).
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boeing 777, посадка, неисправность
Происшествия, Boeing 777, посадка, неисправность
Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Прокуратура: Boeing 777 приземлился в Иркутске из-за неисправности судна
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил в аэропорту Иркутска вынужденную посадку в связи с технической неисправностью судна. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как говорится в сообщении прокуратуры, "двенадцатого мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Боинг 777, выполнявший рейс "Москва-Гуанчжоу", в связи с технической неисправностью судна".
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Также сообщается, что при вынужденной посадке никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются в настоящий момент. По предварительным данным, вылет борта запланирован на 19.00 (14.00 мск).