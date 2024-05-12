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Кассовое исполнение федерального бюджета достигло исторического рекорда

Кассовое исполнение федерального бюджета достигло исторического рекорда - 12.05.2024, ПРАЙМ

Кассовое исполнение федерального бюджета достигло исторического рекорда

Кассовое исполнение федерального бюджета в 2024 году стало исторически рекордным, сообщил на заседании на комитета Госдумы по контролю кандидат на должность... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:43+0300

2024-05-12T15:43+0300

2024-05-12T15:43+0300

экономика

бюджет

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Кассовое исполнение федерального бюджета в 2024 году стало исторически рекордным, сообщил на заседании на комитета Госдумы по контролю кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко. "У нас в прошлом году исторический рекорд по кассовой дисциплине — свыше 98% кассовое исполнение федерального бюджета", — сказал он. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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бюджет, дмитрий григоренко