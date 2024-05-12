https://1prime.ru/20240512/chekunkov-848082365.html
Комитет ГД рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Комитет ГД рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития. Об этом сообщила в воскресенье... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:25+0300
2024-05-12T14:25+0300
2024-05-12T14:25+0300
кабмин
госдума
алексей чекунков
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/41/842184194_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_4183f43aacad7e32c5bd49451115c569.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы комитета Николая Харитонова. Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848081828.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/41/842184194_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_94bad609a5d4fa9a22c488e8dc6820aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, алексей чекунков
Кабмин, Госдума, Алексей Чекунков
Комитет ГД рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Харитонова: комитет ГД рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы комитета Николая Харитонова.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут