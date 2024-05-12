https://1prime.ru/20240512/chernyshenko-848081701.html
В ГД рекомендовали утвердить кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
В ГД рекомендовали утвердить кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера - 12.05.2024, ПРАЙМ
В ГД рекомендовали утвердить кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:11+0300
2024-05-12T14:11+0300
2024-05-12T14:11+0300
кабмин
госдума
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
https://1prime.ru/20240512/kravtsov-848081088.html
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госдума, дмитрий чернышенко
Кабмин, Госдума, Дмитрий Чернышенко
В ГД рекомендовали утвердить кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет ГД по молодежной политике поддерживает кандидатуру Чернышенко
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Комитет ГД по просвещению поддерживает кандидатуру Кравцова