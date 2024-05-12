https://1prime.ru/20240512/degtyarev-848076872.html
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева - 12.05.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:48+0300
2024-05-12T11:48+0300
2024-05-12T11:48+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
михаил дегтярев
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", — сказал он. По словам Володина, Дегтярев будет создавать условия для развития спорта для всех. Он добавил, что нижняя палата парламента будет поддерживать Дегтярева в его работе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://1prime.ru/20240512/lut-848076662.html
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госдума, вячеслав володин, михаил дегтярев
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Володин: упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Дегтярева не будет
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
"Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", — сказал он.
По словам Володина, Дегтярев будет создавать условия для развития спорта для всех. Он добавил, что нижняя палата парламента будет поддерживать Дегтярева в его работе.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза