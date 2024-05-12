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Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева - 12.05.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:48+0300
2024-05-12T11:48+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
михаил дегтярев
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", — сказал он. По словам Володина, Дегтярев будет создавать условия для развития спорта для всех. Он добавил, что нижняя палата парламента будет поддерживать Дегтярева в его работе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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госдума, вячеслав володин, михаил дегтярев
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев
11:48 12.05.2024
 
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева

Володин: упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Дегтярева не будет

© Администрация Хабаровского края | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
"Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", — сказал он.
По словам Володина, Дегтярев будет создавать условия для развития спорта для всех. Он добавил, что нижняя палата парламента будет поддерживать Дегтярева в его работе.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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КабминГосдумаВячеслав ВолодинМихаил Дегтярев
 
 
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