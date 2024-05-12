https://1prime.ru/20240512/degtyarev-848076872.html

Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева

Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева - 12.05.2024, ПРАЙМ

Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева

Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T11:48+0300

2024-05-12T11:48+0300

2024-05-12T11:48+0300

кабмин

госдума

вячеслав володин

михаил дегтярев

https://cdnn.1prime.ru/img/83182/05/831820549_0:111:1785:1115_1920x0_80_0_0_7ebec034c830dbfdaea376f2644825b6.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, при этом Госдума поддержит его в работе. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", — сказал он. По словам Володина, Дегтярев будет создавать условия для развития спорта для всех. Он добавил, что нижняя палата парламента будет поддерживать Дегтярева в его работе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://1prime.ru/20240512/lut-848076662.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, вячеслав володин, михаил дегтярев