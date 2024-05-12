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Назван победитель "Евровидения-2024" - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Назван победитель "Евровидения-2024"
Назван победитель "Евровидения-2024" - 12.05.2024, ПРАЙМ
Назван победитель "Евровидения-2024"
По итогам голосования, в конкурсе "Евровидение-2024" победил представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code"... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T05:34+0300
2024-05-12T05:43+0300
европа
евровидение
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По итогам голосования, в конкурсе "Евровидение-2024" победил представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code". Конкурс транслировался на YouTube. По суммарным итогам голосования зрителей и жюри, Швейцария получила 591 балл. Второе место занял певец из Хорватии Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim". Он получил 547 баллов. И на третьем месте оказались хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с Украины с песней "Teresa &amp; Maria". Они получили 453 балла.Церемония награждения не обошлась без курьезов. После объявления результатов голосования победитель конкурса Nemo вновь исполнил свою композицию, но в конце песни нечаянно разбил врученную ему статуэтку. Комментируя конкурс, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала происходящее "похоронами Западной Европы", которые переплюнули "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она разместила ролик с подборкой эпатирующих выступлений, в числе которых был и номер победителя конкурса Nemo. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). Летом 2023 года EBU объявил, что "Евровидение-2024" состоится в Швеции, в городе Мальмё. Примечательно, что ранее "Евровидение" уже дважды проходило в этом городе - в 1992 и 2013 годах. Представители Российской Федерации в этом конкурсе участие не принимают.
https://1prime.ru/20240206/842998628.html
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ПРАЙМ
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европа, евровидение
ЕВРОПА, Евровидение
05:34 12.05.2024 (обновлено: 05:43 12.05.2024)
 
Назван победитель "Евровидения-2024"

Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии Немо Меттлер

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк# Отдыхающие на международном фестивале фейерверков
# Отдыхающие на международном фестивале фейерверков - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По итогам голосования, в конкурсе "Евровидение-2024" победил представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code". Конкурс транслировался на YouTube.
По суммарным итогам голосования зрителей и жюри, Швейцария получила 591 балл. Второе место занял певец из Хорватии Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim". Он получил 547 баллов. И на третьем месте оказались хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с Украины с песней "Teresa & Maria". Они получили 453 балла.
Церемония награждения не обошлась без курьезов. После объявления результатов голосования победитель конкурса Nemo вновь исполнил свою композицию, но в конце песни нечаянно разбил врученную ему статуэтку.
Комментируя конкурс, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала происходящее "похоронами Западной Европы", которые переплюнули "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она разместила ролик с подборкой эпатирующих выступлений, в числе которых был и номер победителя конкурса Nemo.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2024
В ЕС призвали запретить Израилю участвовать в "Евровидении"
6 февраля, 17:02
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). Летом 2023 года EBU объявил, что "Евровидение-2024" состоится в Швеции, в городе Мальмё. Примечательно, что ранее "Евровидение" уже дважды проходило в этом городе - в 1992 и 2013 годах. Представители Российской Федерации в этом конкурсе участие не принимают.
 
ЕВРОПАЕвровидение
 
 
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