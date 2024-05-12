https://1prime.ru/20240512/evrovidenie-848072496.html

Назван победитель "Евровидения-2024"

Назван победитель "Евровидения-2024" - 12.05.2024, ПРАЙМ

Назван победитель "Евровидения-2024"

По итогам голосования, в конкурсе "Евровидение-2024" победил представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code"... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T05:34+0300

2024-05-12T05:34+0300

2024-05-12T05:43+0300

европа

евровидение

https://cdnn.1prime.ru/img/82791/29/827912950_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c0fed2ebf631087d1cdd91305c736f7.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По итогам голосования, в конкурсе "Евровидение-2024" победил представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code". Конкурс транслировался на YouTube. По суммарным итогам голосования зрителей и жюри, Швейцария получила 591 балл. Второе место занял певец из Хорватии Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim". Он получил 547 баллов. И на третьем месте оказались хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с Украины с песней "Teresa & Maria". Они получили 453 балла.Церемония награждения не обошлась без курьезов. После объявления результатов голосования победитель конкурса Nemo вновь исполнил свою композицию, но в конце песни нечаянно разбил врученную ему статуэтку. Комментируя конкурс, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала происходящее "похоронами Западной Европы", которые переплюнули "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она разместила ролик с подборкой эпатирующих выступлений, в числе которых был и номер победителя конкурса Nemo. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). Летом 2023 года EBU объявил, что "Евровидение-2024" состоится в Швеции, в городе Мальмё. Примечательно, что ранее "Евровидение" уже дважды проходило в этом городе - в 1992 и 2013 годах. Представители Российской Федерации в этом конкурсе участие не принимают.

https://1prime.ru/20240206/842998628.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, евровидение