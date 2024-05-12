https://1prime.ru/20240512/fayzullin-848085039.html
Комитет ГД рекомендовал утвердить Файзуллина на пост главы Минстроя
Комитет ГД рекомендовал утвердить Файзуллина на пост главы Минстроя - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Файзуллина на пост главы Минстроя
Комитет ГД по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру и.о. министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина на пост главы... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:16+0300
2024-05-12T16:16+0300
2024-05-12T16:16+0300
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минстрой рф
ирек файзуллин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру и.о. министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя. Об этом сообщила пресс-служба Комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ. По мнению опрошенных РИА Недвижимость представителей отрасли, планируемое сохранение исполняющим обязанности вице-премьера Маратом Хуснуллиным и Файзуллиным своих постов в новом правительстве является позитивным сигналом для российского строительства, кардинальных изменений, скорее всего, не будет, но стоит задача сохранить набранные темпы. Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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госдума, минстрой рф, ирек файзуллин
Кабмин, Госдума, Минстрой РФ, Ирек Файзуллин
Комитет ГД рекомендовал утвердить Файзуллина на пост главы Минстроя
Комитет ГД рекомендовал утвердить кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру и.о. министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ.
По мнению опрошенных РИА Недвижимость представителей отрасли, планируемое сохранение исполняющим обязанности вице-премьера Маратом Хуснуллиным и Файзуллиным своих постов в новом правительстве является позитивным сигналом для российского строительства, кардинальных изменений, скорее всего, не будет, но стоит задача сохранить набранные темпы.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда