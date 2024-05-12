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Илон Маск высмеял работу ФРС США

Илон Маск высмеял работу ФРС США - 12.05.2024, ПРАЙМ

Илон Маск высмеял работу ФРС США

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США: он выложил в принадлежащей ему соцсети Х фотографию правил... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T05:49+0300

2024-05-12T05:49+0300

2024-05-12T05:49+0300

экономика

сша

илон маск

фрс сша

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США: он выложил в принадлежащей ему соцсети Х фотографию правил настольной игры "Монополия". На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств. "Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги", - говорится в правилах. "Вот как работает Федеральный резерв", - написал Маск под изображением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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