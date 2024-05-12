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Илон Маск высмеял работу ФРС США - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск высмеял работу ФРС США
Илон Маск высмеял работу ФРС США - 12.05.2024, ПРАЙМ
Илон Маск высмеял работу ФРС США
Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США: он выложил в принадлежащей ему соцсети Х фотографию правил... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T05:49+0300
2024-05-12T05:49+0300
экономика
сша
илон маск
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США: он выложил в принадлежащей ему соцсети Х фотографию правил настольной игры "Монополия". На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств. "Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги", - говорится в правилах. "Вот как работает Федеральный резерв", - написал Маск под изображением.
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сша, илон маск, фрс сша
Экономика, США, Илон Маск, ФРС США
05:49 12.05.2024
 
Илон Маск высмеял работу ФРС США

Илон Маск сравнил работу ФРС США с правилами игры "Монополия"

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США: он выложил в принадлежащей ему соцсети Х фотографию правил настольной игры "Монополия".
На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств. "Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги", - говорится в правилах.
"Вот как работает Федеральный резерв", - написал Маск под изображением.
 
ЭкономикаСШАИлон МаскФРС США
 
 
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