https://1prime.ru/20240512/golosovanie-848074264.html
СЗРП не поддержит почти половину кандидатур в новый кабмин, заявил Миронов
СЗРП не поддержит почти половину кандидатур в новый кабмин, заявил Миронов - 12.05.2024, ПРАЙМ
СЗРП не поддержит почти половину кандидатур в новый кабмин, заявил Миронов
Фракция СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в состав нового правительства. Об этом сообщил в воскресенье журналистам лидер партии Сергей Миронов. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T08:52+0300
2024-05-12T08:52+0300
2024-05-12T09:27+0300
кабмин
сергей миронов
кандидаты
правительство рф
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Фракция СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в состав нового правительства. Об этом сообщил в воскресенье журналистам лидер партии Сергей Миронов."Фракция "Справедливая Россия – За правду" не поддержит почти половину кандидатур, 11 из 26. И у нас есть на то веские основания", — процитировала слова Миронова его пресс-служба.По его словам, СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Во фракции считают, что "все это – "новые старые" кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает".Миронов также сообщил, что фракция воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить ее вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).Глава СЗРП считает, что поставленные президентом России Владимиром Путиным в "майском" указе задачи – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту.При этом он назвал положительным моментом, что в сферу ведения Голиковой дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей, так как это соответствует позиции СЗРП, "что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера". Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет", — добавил Миронов.Он также заявил, что СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина. Партию "не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках", пояснил Миронова.Партия воздержится и от голосования по кандидатуре на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил Миронов. По его словам, у Дгтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но этого может быть недостаточно для новой должности.Вместе с тем, СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера."Мы поддерживаем предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера, уверен, он справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета", — привела слова Миронова его пресс-служба.Кроме того, СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщил Сергей Миронов.Ранее премьер-министр Мишустин предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли — Алиханова, а на пост министра энергетики — Цивилева.Комитеты Госдумы 12 мая будет рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.
https://1prime.ru/20240511/novichki-848070405.html
https://1prime.ru/20240511/kandidaty-848070060.html
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сергей миронов, кандидаты, правительство рф
Кабмин, Сергей Миронов, Кандидаты, Правительство РФ
СЗРП не поддержит почти половину кандидатур в новый кабмин, заявил Миронов
Миронов: фракция СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новый кабинет министров
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Фракция СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в состав нового правительства. Об этом сообщил в воскресенье журналистам лидер партии Сергей Миронов.
"Фракция "Справедливая Россия – За правду" не поддержит почти половину кандидатур, 11 из 26. И у нас есть на то веские основания", — процитировала слова Миронова его пресс-служба.
По его словам, СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Во фракции считают, что "все это – "новые старые" кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает".
Миронов также сообщил, что фракция воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой.
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить ее вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Глава СЗРП считает, что поставленные президентом России Владимиром Путиным в "майском" указе задачи – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту.
При этом он назвал положительным моментом, что в сферу ведения Голиковой дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей, так как это соответствует позиции СЗРП, "что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера".
Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет", — добавил Миронов.
Он также заявил, что СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина. Партию "не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках", пояснил Миронова.
Партия воздержится и от голосования по кандидатуре на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил Миронов. По его словам, у Дгтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но этого может быть недостаточно для новой должности.
Вместе с тем, СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.
"Мы поддерживаем предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера, уверен, он справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета", — привела слова Миронова его пресс-служба.
Кроме того, СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщил Сергей Миронов.
Ранее премьер-министр Мишустин предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли — Алиханова, а на пост министра энергетики — Цивилева.
Комитеты Госдумы 12 мая будет рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.
Кандидаты в правительство представят программу своей деятельности 12 мая