https://1prime.ru/20240512/grigorenko-848086232.html

Комитет ГД рекомендовал утвердить Григоренко на пост вице-премьера

Комитет ГД рекомендовал утвердить Григоренко на пост вице-премьера - 12.05.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал утвердить Григоренко на пост вице-премьера

Комитет ГД по контролю рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, который курирует... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T16:51+0300

2024-05-12T16:51+0300

2024-05-12T16:51+0300

кабмин

госдума

правительство рф

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по контролю рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, который курирует контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства, сообщила пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства. "Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко, развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко", — пояснил ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков и добавил, что Григоренко отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. По словам Белякова, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики, а переход ФАС России под кураторство Григоренко "придаст дополнительный импульс этой работе". Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году и курировал контрольно-надзорную деятельность.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

https://1prime.ru/20240512/reshetnikov-848085843.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, правительство рф, дмитрий григоренко