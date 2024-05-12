https://1prime.ru/20240512/ipoteka-848088750.html

Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки

Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки - 12.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки

Необходимо определить срок действия отдельных программ льготной ипотеки в России, заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:35+0300

2024-05-12T18:35+0300

2024-05-12T18:35+0300

недвижимость

россия

ипотека

семейная ипотека

льготная ипотека

it-ипотека

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Необходимо определить срок действия отдельных программ льготной ипотеки в России, заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. "Нам нужно утвердить программу по семейной ипотеке с 1 июля <...>, определить, до какого уровня будут работать все льготные ипотеки", — сказал он на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он уточнил, что неплохо себя показала дальневосточная ипотека, распространено действие программ ипотеки на новые территории. Хуснуллин также отметил, что будут продолжаться программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, например, IT-ипотека.Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

https://1prime.ru/20240511/ipoteka-848061235.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, it-ипотека, марат хуснуллин