https://1prime.ru/20240512/ipoteka-848088750.html
Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки
Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки - 12.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки
Необходимо определить срок действия отдельных программ льготной ипотеки в России, заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:35+0300
2024-05-12T18:35+0300
2024-05-12T18:35+0300
недвижимость
россия
ипотека
семейная ипотека
льготная ипотека
it-ипотека
марат хуснуллин
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Необходимо определить срок действия отдельных программ льготной ипотеки в России, заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. "Нам нужно утвердить программу по семейной ипотеке с 1 июля <...>, определить, до какого уровня будут работать все льготные ипотеки", — сказал он на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он уточнил, что неплохо себя показала дальневосточная ипотека, распространено действие программ ипотеки на новые территории. Хуснуллин также отметил, что будут продолжаться программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, например, IT-ипотека.Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
https://1prime.ru/20240511/ipoteka-848061235.html
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россия, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, it-ипотека, марат хуснуллин
Недвижимость, РОССИЯ, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, IT-ипотека, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о планах на отдельные виды льготной ипотеки
Хуснуллин: предстоит определить срок отдельных льготных ипотечных программ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Необходимо определить срок действия отдельных программ льготной ипотеки в России, заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
"Нам нужно утвердить программу по семейной ипотеке с 1 июля <...>, определить, до какого уровня будут работать все льготные ипотеки", — сказал он на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Он уточнил, что неплохо себя показала дальневосточная ипотека, распространено действие программ ипотеки на новые территории. Хуснуллин также отметил, что будут продолжаться программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, например, IT-ипотека.
Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет