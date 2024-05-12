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В Госдуму внесены проекты об утверждении вице-премьеров и министров

В Госдуму внесены проекты об утверждении вице-премьеров и министров - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесены проекты об утверждении вице-премьеров и министров

В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T19:57+0300

2024-05-12T19:57+0300

2024-05-12T19:57+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе. Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства. В базе данных нижней палаты появились проекты постановлений об утверждении Александра Козлова (и.о. главы Минприроды) министром природных ресурсов, Максута Шадаева (и.о. главы Минцифры) — министром цифрового развития, Сергея Кравцова (и.о. главы Минпросвещения) — министром просвещения, Валерия Фалькова (и.о. главы Минобрнауки) — министром науки и высшего образования, Ирека Файзуллина (и.о. главы Минстроя) — министром строительства и ЖКХ, Антона Котякова (и.о. министра труда) — министром труда, Алексея Чекункова (и.о. министр Арктики и Дальнего Востока) — министром по развитию Арктики и Дальнего Востока, Ольги Любимовой (и.о. министра культуры) — министром культуры, Антона Силуанова (и.о. главы Минфина) — министром финансов, Михаила Мурашко (и.о. министра здравоохранения) — министром здравоохранения, Максима Решетникова (и.о. главы Минэкономразвития) - министром экономического развития. Также внесены постановления на утверждение Сергея Цивилева (губернатор Кемеровской области) — министром энергетики, Романа Старовойта (губернатор Курской области) — министром транспорта, Оксаны Лут (1-й замглавы Минсельхоза) — министром сельского хозяйства, Михаила Дегтярева (губернатор Хабаровского края) — министром спорта, Антона Алиханова (губернатор Калининградской области) — министром промышленности, . Также появились проекты постановлений об утверждении первым вице-премьером Дениса Мантурова и вице-премьерами Алексея Оверчука, Александра Новака, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Татьяны Голиковой, Юрия Трутнева, Дмитрия Патрушева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.

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россия, министры, вице-премьеры