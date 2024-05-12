https://1prime.ru/20240512/kabmin-848091861.html

Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств

Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств - 12.05.2024, ПРАЙМ

Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств

Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту РФ ведомств, сообщили в Совфеде. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T21:20+0300

2024-05-12T21:20+0300

2024-05-12T21:28+0300

кабмин

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974351_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_852764d93c13f1419947a11bcfb7229f.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту РФ ведомств, сообщили в Совфеде."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: на должность Министра внутренних дел (МВД) – Колокольцев Владимир Александрович, на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) – Куренков Александр Вячеславович, на должность министра иностранных дел (МИД) – Лавров Сергей Викторович, на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич", — говорится в Telegram-канале ведомства.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия