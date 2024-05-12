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Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств
Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств - 12.05.2024, ПРАЙМ
Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств
Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту РФ ведомств, сообщили в Совфеде. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:20+0300
2024-05-12T21:20+0300
2024-05-12T21:28+0300
кабмин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту РФ ведомств, сообщили в Совфеде."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: на должность Министра внутренних дел (МВД) – Колокольцев Владимир Александрович, на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) – Куренков Александр Вячеславович, на должность министра иностранных дел (МИД) – Лавров Сергей Викторович, на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич", — говорится в Telegram-канале ведомства.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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ПРАЙМ
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владимир путин, россия
Кабмин, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств
Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту РФ ведомств, сообщили в Совфеде.
"В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: на должность Министра внутренних дел (МВД) – Колокольцев Владимир Александрович, на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) – Куренков Александр Вячеславович, на должность министра иностранных дел (МИД) – Лавров Сергей Викторович, на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.