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Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР - 12.05.2024, ПРАЙМ
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:33+0300
2024-05-12T21:33+0300
2024-05-12T21:33+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. "В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ...на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич", — говорится в сообщении.Сергей Нарышкин с 5 октября 2016 года занимает пост директора Службы внешней разведки РФ, а также является постоянным членом Совета Безопасности РФ. Ранее занимал должность главы Администрации президента РФ.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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россия, сергей нарышкин, владимир путин, свр
Кабмин, РОССИЯ, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, СВР
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора СВР
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ...на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич", — говорится в сообщении.
Сергей Нарышкин с 5 октября 2016 года занимает пост директора Службы внешней разведки РФ, а также является постоянным членом Совета Безопасности РФ. Ранее занимал должность главы Администрации президента РФ.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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