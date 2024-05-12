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Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР

Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР - 12.05.2024, ПРАЙМ

Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T21:33+0300

2024-05-12T21:33+0300

2024-05-12T21:33+0300

кабмин

россия

сергей нарышкин

владимир путин

свр

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. "В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ...на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич", — говорится в сообщении.Сергей Нарышкин с 5 октября 2016 года занимает пост директора Службы внешней разведки РФ, а также является постоянным членом Совета Безопасности РФ. Ранее занимал должность главы Администрации президента РФ.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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россия, сергей нарышкин, владимир путин, свр