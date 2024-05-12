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Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты

Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты - 12.05.2024, ПРАЙМ

Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T21:37+0300

2024-05-12T21:37+0300

2024-05-12T21:49+0300

кабмин

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владимир путин

счетная палата

счетная палата россии

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. "В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", - говорится в сообщении.Юрист по образованию, Борис Ковальчук в 2006 году был назначен помощником первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Затем два года возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом" на позицию заместителя генерального директора по развитию (глава госкорпорации в то время — Сергей Кириенко). Затем Ковальчук был назначен председателя правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ныне ПАО "Интер РАО"). Процедура назначения главы Счетной Палаты такова: члены Совфеда формируют и затем отправляют список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его фамилию на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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