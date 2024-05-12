https://1prime.ru/20240512/kabmin-848092502.html
Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты
Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты - 12.05.2024, ПРАЙМ
Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты
Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:37+0300
2024-05-12T21:37+0300
2024-05-12T21:49+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. "В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", - говорится в сообщении.Юрист по образованию, Борис Ковальчук в 2006 году был назначен помощником первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Затем два года возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом" на позицию заместителя генерального директора по развитию (глава госкорпорации в то время — Сергей Кириенко). Затем Ковальчук был назначен председателя правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ныне ПАО "Интер РАО"). Процедура назначения главы Счетной Палаты такова: члены Совфеда формируют и затем отправляют список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его фамилию на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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россия, владимир путин, счетная палата, счетная палата россии
Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин, Счетная палата, Счетная палата России
Путин рекомендовал назначить Ковальчука на должность главы Счетной палаты
Путин предложил назначить Ковальчука на должность председателя Счетной палаты
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
"В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", - говорится в сообщении.
Юрист по образованию, Борис Ковальчук в 2006 году был назначен помощником первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Затем два года возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом" на позицию заместителя генерального директора по развитию (глава госкорпорации в то время — Сергей Кириенко). Затем Ковальчук был назначен председателя правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ныне ПАО "Интер РАО").
Процедура назначения главы Счетной Палаты такова: члены Совфеда формируют и затем отправляют список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его фамилию на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
Путин предложил переназначить глав подчиненных президенту ведомств
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.