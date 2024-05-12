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Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока

Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока - 12.05.2024, ПРАЙМ

Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока

Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T21:57+0300

2024-05-12T21:57+0300

2024-05-12T21:57+0300

кабмин

россия

сергей шойгу

андрей белоусов

совфед

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты. "Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", — отмечается в сообщении. Практически все прежние руководители сохранят свои должности, перестановки ожидаются только в Минобороны. Вместо Сергея Шойгу, который назначен секретарем Совбеза России, пост главы оборонного ведомства может занять бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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россия, сергей шойгу, андрей белоусов, совфед