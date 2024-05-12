Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока - 12.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240512/kabmin-848093058.html
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока - 12.05.2024, ПРАЙМ
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока
Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:57+0300
2024-05-12T21:57+0300
кабмин
россия
сергей шойгу
андрей белоусов
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7c9b438ed25f19d9fa5980c78cedd5f.jpg
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты. "Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", — отмечается в сообщении. Практически все прежние руководители сохранят свои должности, перестановки ожидаются только в Минобороны. Вместо Сергея Шойгу, который назначен секретарем Совбеза России, пост главы оборонного ведомства может занять бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
https://1prime.ru/20240512/minoborony-848092966.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a85a54ed69a67d4d118a92834cf52f7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей шойгу, андрей белоусов, совфед
Кабмин, РОССИЯ, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Совфед
21:57 12.05.2024
 
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока

Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты.
"Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", — отмечается в сообщении.
Практически все прежние руководители сохранят свои должности, перестановки ожидаются только в Минобороны. Вместо Сергея Шойгу, который назначен секретарем Совбеза России, пост главы оборонного ведомства может занять бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова
21:54
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
 
КабминРОССИЯСергей ШойгуАндрей БелоусовСовфед
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала