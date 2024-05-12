https://1prime.ru/20240512/kandidatury-848087093.html

Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов правительства

Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов правительства - 12.05.2024, ПРАЙМ

Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов правительства

Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов правительства. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:12+0300

2024-05-12T17:12+0300

2024-05-12T17:13+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов правительства. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — сказал он.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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госдума, правительство рф, кандидаты