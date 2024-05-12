https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848077495.html
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин - 12.05.2024, ПРАЙМ
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин
Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:58+0300
2024-05-12T11:58+0300
2024-05-12T11:59+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
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кандидаты
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и с опытом работы на федеральном уровне, "но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного". "Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", — сказал он. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://1prime.ru/20240512/degtyarev-848076872.html
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госдума, вячеслав володин, правительство рф, кандидаты
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Правительство РФ, Кандидаты
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин
Володин: в правительстве не будет неожиданных людей, все кандидаты с опытом
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и с опытом работы на федеральном уровне, "но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного".
"Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", — сказал он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева