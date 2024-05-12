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Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин - 12.05.2024, ПРАЙМ
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин
Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:58+0300
2024-05-12T11:59+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
правительство рф
кандидаты
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и с опытом работы на федеральном уровне, "но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного". "Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", — сказал он. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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госдума, вячеслав володин, правительство рф, кандидаты
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Правительство РФ, Кандидаты
11:58 12.05.2024 (обновлено: 11:59 12.05.2024)
 
Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин

Володин: в правительстве не будет неожиданных людей, все кандидаты с опытом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и с опытом работы на федеральном уровне, "но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного".
"Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", — сказал он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Михаил Дегтярев
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
11:48
 
КабминГосдумаВячеслав ВолодинПравительство РФКандидаты
 
 
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