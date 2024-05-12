https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848077495.html

Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин

Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин - 12.05.2024, ПРАЙМ

Времена появления в правительстве неожиданных людей прошли, заявил Володин

Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T11:58+0300

2024-05-12T11:58+0300

2024-05-12T11:59+0300

кабмин

госдума

вячеслав володин

правительство рф

кандидаты

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Времена появления в правительстве РФ неожиданных людей прошли, в настоящее время предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и с опытом работы на федеральном уровне, "но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного". "Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", — сказал он. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://1prime.ru/20240512/degtyarev-848076872.html

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госдума, вячеслав володин, правительство рф, кандидаты