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Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут - 12.05.2024, ПРАЙМ
Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Комитет ГД по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза. Об этом... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:17+0300
2024-05-12T14:17+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза. Об этом сообщили РИА Новости в комитете. "Аграрный комитет поддержал кандидатуры Патрушева и Лут", — заявили в комитете.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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Кабмин, Госдума, Правительство РФ
Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут в правительстве
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза. Об этом сообщили РИА Новости в комитете.
"Аграрный комитет поддержал кандидатуры Патрушева и Лут", — заявили в комитете.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
В ГД рекомендовали утвердить кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера