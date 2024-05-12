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В Госдуме поддержали кандидатуры Новака и Цивилева

В Госдуме поддержали кандидатуры Новака и Цивилева - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали кандидатуры Новака и Цивилева

Комитет ГД по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из заявлений... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T14:32+0300

2024-05-12T14:32+0300

2024-05-12T14:32+0300

кабмин

госдума

минэнерго рф

александр новак

сергей цивилев

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из заявлений главы комитета Павла Завального. "Задачи в ТЭКе сложные, но однозначно решаемые. И единодушная, даже я бы сказал единогласная поддержка Александра Валентиновича членами комитета нашего показывает, что это доверие должно быть и может быть однозначно оправдано",— сказал он на пресс-подхода. Завальный поблагодарил министра энергетики Николая Шульгинова "за совместную работу на протяжении последних четырех лет". "Была очень конструктивная работа, есть результаты этой работы, они видны. Большая благодарность министерству энергетики в его лице", — добавил он. "Сегодня предложена новая кандидатура, Цивилев Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич человек не новый в ТЭКе, он работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, это касается угольной отрасли, потом в качестве губернатора Кемеровской области, по сути Кузбасса, где добывается и производится более 50% всей добычи угля в стране", — также сказал Завальный. Кроме этого, на протяжении последних четырех лет Цивилев возглавляет комиссию по энергетике Госсовета, уточнил Завальный. "У нас нет сомнений, что Сергей Евгеньевич однозначно справится с поставленными задачами, с оказанным доверием. Поэтому также было единодушие, единогласная поддержка комитета", - сказал он в заключение.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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госдума, минэнерго рф, александр новак, сергей цивилев