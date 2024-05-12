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Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта

Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта - 12.05.2024, ПРАЙМ

Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта

Система капитального ремонта многоквартирных домов в России имеет ряд несовершенств, которые необходимо исправить, заявил в воскресенье на встрече с депутатами... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:21+0300

2024-05-12T15:21+0300

2024-05-12T15:21+0300

экономика

россия

недвижимость

капремонт

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Система капитального ремонта многоквартирных домов в России имеет ряд несовершенств, которые необходимо исправить, заявил в воскресенье на встрече с депутатами Госдумы и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. "Это очень серьезная задача, мы видим в законодательстве ряд несовершенств. Здесь тоже с комитетом и аппаратом правительства отрабатываем по совершенствованию программ капремонта", — сказал он. По словам министра, в числе прочего стоит задача финансово усилить региональных операторов и разобраться, что происходит со спецсчетами. Файзуллин отметил, что в прошлом году отремонтировали около 47 тысяч многоквартирных домов.

https://1prime.ru/20240424/kapremont-847657985.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, капремонт