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Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта - 12.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240512/kapremont-848083462.html
Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта
Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта - 12.05.2024, ПРАЙМ
Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта
Система капитального ремонта многоквартирных домов в России имеет ряд несовершенств, которые необходимо исправить, заявил в воскресенье на встрече с депутатами... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T15:21+0300
2024-05-12T15:21+0300
экономика
россия
недвижимость
капремонт
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Система капитального ремонта многоквартирных домов в России имеет ряд несовершенств, которые необходимо исправить, заявил в воскресенье на встрече с депутатами Госдумы и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. "Это очень серьезная задача, мы видим в законодательстве ряд несовершенств. Здесь тоже с комитетом и аппаратом правительства отрабатываем по совершенствованию программ капремонта", — сказал он. По словам министра, в числе прочего стоит задача финансово усилить региональных операторов и разобраться, что происходит со спецсчетами. Файзуллин отметил, что в прошлом году отремонтировали около 47 тысяч многоквартирных домов.
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россия, недвижимость, капремонт
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, капремонт
15:21 12.05.2024
 
Файзуллин заявил о необходимости изменений в системе капремонта

Файзуллин: в России необходимо улучшить систему капремонта

"капремонт
капремонт
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Система капитального ремонта многоквартирных домов в России имеет ряд несовершенств, которые необходимо исправить, заявил в воскресенье на встрече с депутатами Госдумы и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
"Это очень серьезная задача, мы видим в законодательстве ряд несовершенств. Здесь тоже с комитетом и аппаратом правительства отрабатываем по совершенствованию программ капремонта", — сказал он.
По словам министра, в числе прочего стоит задача финансово усилить региональных операторов и разобраться, что происходит со спецсчетами.
Файзуллин отметил, что в прошлом году отремонтировали около 47 тысяч многоквартирных домов.
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