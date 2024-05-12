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Хуснуллин рассказал о федеральных проектах в нацпроекте по инфраструктуре

Хуснуллин рассказал о федеральных проектах в нацпроекте по инфраструктуре - 12.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о федеральных проектах в нацпроекте по инфраструктуре

Восемь федеральных проектов предлагается включить в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", который кабмин готовит по поручению президента России... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:30+0300

2024-05-12T15:30+0300

2024-05-12T15:31+0300

экономика

марат хуснуллин

строительство

инфраструктура

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Восемь федеральных проектов предлагается включить в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", который кабмин готовит по поручению президента России Владимира Путина, рассказал исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин. "Основная цель нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это комплексное развитие населенных пунктов, предусматривающее создание жилищной, коммунальной, социальной, транспортной, промышленной и иной инфраструктуры нового качества жизни… То есть в новом национальном проекте термин "инфраструктура" понимание в широком смысле как совокупность объектов, которые нас окружают: где живем, где работаем, где отдыхаем и куда ходим", - подчеркнул он. По словам Хуснуллина, в новый нацпроект планируется включить следующие федеральные проекты: "Развитие населенных пунктов", "Новые жилищные возможности", "Ипотека", "Городская среда", "Обновление жилищного фонда", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Инфраструктурное меню" и "Новый ритм строительства". "Каждый федеральный проект имеет свои вызовы, задачи и цели. При этом все они направлены на достижение миссии строительной отрасли создавать комфортные условия жизнедеятельности наших граждан", - отметил он.

https://1prime.ru/20240511/ipoteka-848061235.html

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марат хуснуллин, строительство, инфраструктура