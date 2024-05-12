https://1prime.ru/20240512/khusnullin-848085309.html
Комитет ГД рекомендовал утвердить Хуснуллина на пост вице-премьера
Комитет ГД рекомендовал утвердить Хуснуллина на пост вице-премьера - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Хуснуллина на пост вице-премьера
Комитет ГД по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:19+0300
2024-05-12T16:19+0300
2024-05-12T16:19+0300
кабмин
госдума
марат хуснуллин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономика". В 2006 году рн получил научную степень кандидата экономических наук. С ноября 2010 года по май 2011 года работал в должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С декабря 2010 года по январь 2020 года работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Был назначен на должность вице-премьера правительства РФ 21 января 2020 года.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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госдума, марат хуснуллин
Кабмин, Госдума, Марат Хуснуллин
Комитет ГД рекомендовал утвердить Хуснуллина на пост вице-премьера
Комитет ГД рекомендовал утвердить кандидатуру Хуснуллина на пост вице-премьера
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера РФ.
Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономика". В 2006 году рн получил научную степень кандидата экономических наук.
С ноября 2010 года по май 2011 года работал в должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С декабря 2010 года по январь 2020 года работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Был назначен на должность вице-премьера правительства РФ 21 января 2020 года.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Комитет ГД рекомендовал утвердить Файзуллина на пост главы Минстроя