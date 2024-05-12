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Комитет ГД по просвещению поддерживает кандидатуру Кравцова
Комитет ГД по просвещению поддерживает кандидатуру Кравцова - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД по просвещению поддерживает кандидатуру Кравцова
Комитет ГД по просвещению рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:58+0300
2024-05-12T13:58+0300
2024-05-12T13:58+0300
кабмин
просвещение
сергей кравцов
правительство рф
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по просвещению рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ. Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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просвещение, сергей кравцов, правительство рф
Кабмин, Просвещение, Сергей Кравцов, Правительство РФ
Комитет ГД по просвещению поддерживает кандидатуру Кравцова
Комитет ГД рекомендовал утвердить кандидатуру Кравцова на пост министра просвещения
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по просвещению рекомендовал палате утвердить кандидатуру на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба комитета.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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