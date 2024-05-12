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Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - 12.05.2024, ПРАЙМ

Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным,... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T11:39+0300

2024-05-12T11:39+0300

2024-05-12T11:39+0300

кабмин

госдума

вячеслав володин

минсельхоз рф

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МОСКВА, 12 мая - ПРЙМ. Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , — сказал он.

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госдума, вячеслав володин, минсельхоз рф