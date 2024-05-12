Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - 12.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240512/lut-848076662.html
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - 12.05.2024, ПРАЙМ
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным,... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:39+0300
2024-05-12T11:39+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
минсельхоз рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83828/36/838283651_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_fcd488eb3d815e39fe07ef21388710f8.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРЙМ. Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , — сказал он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83828/36/838283651_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5933390c685b1a90b27ba37a34d0d475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, вячеслав володин, минсельхоз рф
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Минсельхоз РФ
11:39 12.05.2024
 
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНЕ БРАТЬ!!!!!! старая фотка, цвет здания изменился
НЕ БРАТЬ!!!!!! старая фотка, цвет здания изменился - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРЙМ. Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , — сказал он.
 
КабминГосдумаВячеслав ВолодинМинсельхоз РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала