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Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - 12.05.2024, ПРАЙМ
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным,... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:39+0300
2024-05-12T11:39+0300
2024-05-12T11:39+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
минсельхоз рф
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МОСКВА, 12 мая - ПРЙМ. Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , — сказал он.
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госдума, вячеслав володин, минсельхоз рф
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин, Минсельхоз РФ
Володин считает логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
МОСКВА, 12 мая - ПРЙМ. Предложение кандидатуры исполняющей обязанности первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ является логичным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , — сказал он.