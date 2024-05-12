https://1prime.ru/20240512/manturov-848083591.html
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T15:25+0300
2024-05-12T15:25+0300
2024-05-12T15:35+0300
кабмин
россия
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168252_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_12cf1b2a5c2d4fad30b69ccd942d7ae9.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев."Да, поддержали единогласно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168252_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc78b19c3fa51f0772239393c01d8dda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров
Кабмин, РОССИЯ, Денис Мантуров
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев.
"Да, поддержали единогласно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.