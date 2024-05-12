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Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - 12.05.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:25+0300

2024-05-12T15:25+0300

2024-05-12T15:35+0300

кабмин

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев."Да, поддержали единогласно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров