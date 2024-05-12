https://1prime.ru/20240512/manturov-848084064.html

Мантуров раскрыл стратегические цели своей работы

Мантуров раскрыл стратегические цели своей работы - 12.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров раскрыл стратегические цели своей работы

Кандидат в первые вице-премьеры РФ, который сейчас исполняет обязанности вице-премьера, глава Минпромторга Денис Мантуров обозначил главные стратегические... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:38+0300

2024-05-12T15:38+0300

2024-05-12T15:48+0300

кабмин

денис мантуров

впк

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Кандидат в первые вице-премьеры РФ, который сейчас исполняет обязанности вице-премьера, глава Минпромторга Денис Мантуров обозначил главные стратегические акценты работы по направлениям, которые ему предложено курировать. Комитеты ГД 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, премьер предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера РФ. Комитет ГД по промышленности и торговле поддержал его кандидатуру. В частности, в планах Мантурова: уделять еще большее внимание достижению технологического суверенитета. Он сделает акцент на станкостроении, промышленных роботах и химпродукции, усилении позиций России в космосе. При этом особую роль он отведет дальнейшему наращиванию возможностей предприятий ОПК. "Хотел бы обозначить основные акценты по стратегическим направлениям, которые мне предложено курировать. В части промышленности ещё большее внимание необходимо уделять достижению технологического суверенитета. Для этого в формате новых национальных проектов будет усилена работа по междисциплинарным отраслям. Имея в виду выпуск станков, промышленных роботов, а также формирование полного производственного цикла по химической продукции", - сказал он, выступая на комитете Госдумы по промышленности и торговле. "Особую роль мы отводим дальнейшему наращиванию возможностей предприятий ОПК. С 2022 года по наиболее востребованной министерством обороны и другими силовыми ведомствами номенклатуре производство выросло многократно", - добавил он. При этом чиновник подчеркнул, что в отношении развития торговой сферы особенно важны два направления. Первое – это мягкое государственное регулирование онлайн-торговли, которая с 2020 года выросла почти в 3 раза. И вторая задача – это нормативное обеспечение увеличения присутствия на полках всех магазинов российской непродовольственной продукции.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

https://1prime.ru/20240512/manturov-848083591.html

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