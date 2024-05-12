https://1prime.ru/20240512/minfin-848078330.html
Силуанов назвал основную программную задачу Минфина
Силуанов назвал основную программную задачу Минфина - 12.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал основную программную задачу Минфина
Программная задача Минфина РФ будет заключаться в поиске ресурсов для выполнения задач, которые определены посланием президента РФ Владимиром Путиным и указом... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:28+0300
2024-05-12T12:28+0300
2024-05-12T13:06+0300
экономика
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Программная задача Минфина РФ будет заключаться в поиске ресурсов для выполнения задач, которые определены посланием президента РФ Владимиром Путиным и указом от 7 мая, заявил исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов."Если говорить о программе министерства финансов, то она вытекает из тех задач, которые определил президент в послании и подписанном 7 мая указе о национальных целях развития и национальных проектах, которые реализуют те задачи, цели, определенные президентом", - сказал Силуанов о программе основных направлений работы на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается его кандидатура на пост министра, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным.Силуанов также сообщил, что Минфин намерен и дальше проводить сбалансированную политику, основанную на бюджетных правилах."Мы говорили о том, что важен сбалансированный подход при определении бюджетной политики. Поскольку мы говорили о сегодняшних проблемах экономики - дорогие деньги. И проблема дорогих денег заключается в том числе в сбалансированной бюджетной политике. Мы намерены и дальше проводить сбалансированную бюджетную политику, основанную на бюджетных правилах, на том, чтобы бюджет имел первичный баланс, то есть баланс без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сказал он.
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минфин, антон силуанов
Экономика, Минфин, Антон Силуанов
Силуанов назвал основную программную задачу Минфина
Силуанов: задача Минфина — найти ресурсы для выполнения задач президента РФ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Программная задача Минфина РФ будет заключаться в поиске ресурсов для выполнения задач, которые определены посланием президента РФ Владимиром Путиным и указом от 7 мая, заявил исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов.
"Если говорить о программе министерства финансов, то она вытекает из тех задач, которые определил президент в послании и подписанном 7 мая указе о национальных целях развития и национальных проектах, которые реализуют те задачи, цели, определенные президентом", - сказал Силуанов о программе основных направлений работы на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается его кандидатура на пост министра, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным.
Силуанов также сообщил, что Минфин намерен и дальше проводить сбалансированную политику, основанную на бюджетных правилах.
"Мы говорили о том, что важен сбалансированный подход при определении бюджетной политики. Поскольку мы говорили о сегодняшних проблемах экономики - дорогие деньги. И проблема дорогих денег заключается в том числе в сбалансированной бюджетной политике. Мы намерены и дальше проводить сбалансированную бюджетную политику, основанную на бюджетных правилах, на том, чтобы бюджет имел первичный баланс, то есть баланс без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сказал он.
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