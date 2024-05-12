https://1prime.ru/20240512/minfin-848083061.html

Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс

Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс - 12.05.2024, ПРАЙМ

Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс

Министерство финансов РФ подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T14:50+0300

2024-05-12T14:50+0300

2024-05-12T14:50+0300

экономика

россия

минфин

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы министерства финансов Антон Силуанов. В воскресенье комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал утвердить кандидатуру Силуанова на должность министра финансов. "Результат сегодняшней встречи — это те договоренности, которые были определены: мы подготовим три базовые законодательные инициативы. Это поправки в закон о бюджете текущего года.., поправки в бюджетное законодательство, в Бюджетный кодекс, и, конечно, изменения в налоговое законодательство", — сказал Силуанов на пресс-подходе по итогам заседания комитета. "Эти три основные документа позволят нам создать основу для выполнения задач, поставленных президентом, для обеспечения контроля со стороны парламента за их выполнением и как основу для нашего взаимодействия для выполнения этих задач", — добавил Силуанов.

https://1prime.ru/20240512/siluanov-848082110.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, антон силуанов