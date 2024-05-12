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Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс - 12.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс
Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс - 12.05.2024, ПРАЙМ
Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс
Министерство финансов РФ подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:50+0300
2024-05-12T14:50+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы министерства финансов Антон Силуанов. В воскресенье комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал утвердить кандидатуру Силуанова на должность министра финансов. "Результат сегодняшней встречи — это те договоренности, которые были определены: мы подготовим три базовые законодательные инициативы. Это поправки в закон о бюджете текущего года.., поправки в бюджетное законодательство, в Бюджетный кодекс, и, конечно, изменения в налоговое законодательство", — сказал Силуанов на пресс-подходе по итогам заседания комитета. "Эти три основные документа позволят нам создать основу для выполнения задач, поставленных президентом, для обеспечения контроля со стороны парламента за их выполнением и как основу для нашего взаимодействия для выполнения этих задач", — добавил Силуанов.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
14:50 12.05.2024
 
Минфин подготовит поправки по налогам и в Бюджетный кодекс

Минфин подготовит поправки по налогам, в закон о бюджете и Бюджетный кодекс

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы министерства финансов Антон Силуанов.
В воскресенье комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал утвердить кандидатуру Силуанова на должность министра финансов.
"Результат сегодняшней встречи — это те договоренности, которые были определены: мы подготовим три базовые законодательные инициативы. Это поправки в закон о бюджете текущего года.., поправки в бюджетное законодательство, в Бюджетный кодекс, и, конечно, изменения в налоговое законодательство", — сказал Силуанов на пресс-подходе по итогам заседания комитета.
"Эти три основные документа позволят нам создать основу для выполнения задач, поставленных президентом, для обеспечения контроля со стороны парламента за их выполнением и как основу для нашего взаимодействия для выполнения этих задач", — добавил Силуанов.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
В ГД рекомендовали Силуанова на пост главы Минфина
14:22
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинАнтон Силуанов
 
 
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